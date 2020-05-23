Ömer Derindere Fen Lisesi Teknofest’te

Döner Kanat İnsansız Hava Aracı kategorisinde yarışmaya katılan ekip, hazırladığı İHA ile müdahalesiz verilen güzergâhta hareket edecek ve başlangıç noktasına dönerek, kalkış yaptığı noktaya başarılı iniş yapacak.

4006-Tübitak Bilim Fuarına 15 proje ile yaptığı başvurusu da kabul edilen Ömer Derindere Fen Lisesi, eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte 31.12.2020 tarihine kadar bilim fuarı düzenlemeye de hak kazanmış oldu.

Okul müdürü Mustafa Yıldırım; “Öğrencilerimizi Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde ülkemizin emin adımlarla ilerlediği bilim ve teknoloji yolculuğunda geleceğimizin teminatı gençlerimizin bilimsel proje hazırlama ve sunma deneyimi elde etmeleri için okul olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz” dedi.(Haber Merkezi)