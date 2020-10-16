Ömer Bolat, Samsun’da görevine başladı
Geçen ay Çanakkale’den Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne atanan hemşehrimiz Ömer Bolat, Samsun’daki yeni görevine başladı.
Güncel 16.10.2020, 19:43
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1962 Mecitözü doğumlu ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan Ömer Bolat, Mardin, Çorum, Amasya, Iğdır ve Kars Bayındırlık Müdürlüklerinde görev yapmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurulmasından sonra ise Kars, Amasya, Bilecik ve son olarak da Çanakkale İl Müdürü olmuştu. (Haber Merkezi)
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