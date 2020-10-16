Ömer Bolat, Samsun’da görevine başladı

1962 Mecitözü doğumlu ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan Ömer Bolat, Mardin, Çorum, Amasya, Iğdır ve Kars Bayındırlık Müdürlüklerinde görev yapmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurulmasından sonra ise Kars, Amasya, Bilecik ve son olarak da Çanakkale İl Müdürü olmuştu. (Haber Merkezi)