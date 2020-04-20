Ölümlü kazalarda yüzde 50 azalma var

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar başta olmak üzere sürücüler üzerinde uykusuz, yorgun ve süre dışı araç kullanımını önlemeye yönelik denetimlere ağırlık verildiğinin belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“2019 yılında ilimizde toplam 460.656 araç denetlenmiş olup, 78.672 araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden ceza-i işlem uygulanmıştır.

2020 yılının ilk 3 ayında ise toplam 83.118 araç denetlenmiş olup, 41.784 araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden ceza işlem uygulanmıştır.

Ankara-Samsun ve Amasya-İstanbul çevre yolundan ilimizden günlük ortalama olarak 15 bin civarında araç geçmesine rağmen trafik kazaları 2020 yılında bir önceki yıla göre değerlendirildiğinde, ölümlü kazalarda % 50’lik, ölüm sayısında % 66,7’lik bir azalma sağlanmış olup, ölümlü kazaların azaltılmasında 16. sıraya, ölümlerin azaltılması konusundaki başarısı 15. sıraya yükseltilmiştir.

Yaralanmalı kazalarda ise %8,3’lük, yaralı sayısında %6,5’lik düşüş sağlanmış olup, yaralamalı trafik kaza sıralamasında 32. sıraya, yaralı sayısında ise 36. sıraya yükselmiş ve Çorum ilinde 100.000 motorlu araca düşen ölüm sayısı %0.6’lık oranla 81 il içerisinde 24. sırada yer almaktadır.

2020 yılının ilk 3 ayında ise ölümlü trafik kazalarında %50’lik bir düşüş sağlanmış olup, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik eylem planları, kampanyaları, trafik düzenleme ve denetleme ile bilgilendirme faaliyetlerinin ‘Bir Kazayı Önleme ve Bir Canı Kurtarmanın Ne Kadar Önemli ve Değerli Olduğu Bilinciyle’ hassasiyetle yürütülmektedir.” (Haber Merkezi)