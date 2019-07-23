Ölümlü kazalar yüzde 50, can kaybı ise % 71 azaldı

Trafik kazalarından kaynaklı ölüm vakalarının % 50 oranında azaltılmasına yönelik “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2020" hazırlanırken, trafik kazalarının en aza indirilmesi için kısa vadede yapılacaklarla ilgili bir sistem yaklaşımı geliştirilerek "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" uygulamaya konuldu.

Bu belgeyle; trafik kazası nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi, kaza nedeniyle yaşanmakta olan manevi kayıplar yanında sosyo-ekonomik kayıpların da ortadan kaldırılması hedeflendi.

İçişleri Bakanlığı’nın Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi doğrultusunda Çorum’da Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında 2019 yılı ilk altı aylık dönemi kapsayan "Trafik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

“ÖLÜMLÜ KAZALAR YÜZDE 50, CAN KAYBI İSE % 71 AZALDI”

Çorum’da 2019 yılı ilk 6 ayında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarında %50’’lik bir azalış ve can kayıplarında ise %71’lik bir düşüşün meydana geldiği tespitinin yapıldığı toplantıda, kaza analiz değerlendirmesi yapılarak, emeği geçen personelin başarı belgesi ile ödüllendirilmesine karan verildi.

Toplantıda vatandaşların can ve mal güvenliğinin koruması amacıyla il genelinde 59 noktada 180 adet kamera KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) ile kentin takip edildiği belirtilerek, “Gerek asayiş yönünden gerekse trafik yönünden ekiplerimizin olay mahalline daha hızlı sevk ve idaresi yapılmaktadır. KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Emniyet Müdürlüğü trafik personellerince kural ihlali yapan araç sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam ettirilmesi, Kurban Bayramı süresince Drone ile İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekiplerince koordineli olarak havadan trafik denetimlerinin planlanması ve İskilip yolunda bulunan hayvan pazarının jandarma trafik ekiplerince denetleme ve takibinin sıklaştırılmasına karar verildi” dedi. (Haber Merkezi)