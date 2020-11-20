“Ölüm korkusuyla yaşamak istemiyoruz”

Sadece emek sömürüsünden değil, doğaya karşı yıkıcı politikalardan da beslenen kapitalizmin yarattığı tahribatlarla çevreyle ilgili yıkımı nasıl derinleştirerek salgın hastalıklara yol açtığının çok daha net görünür hale geldiğini kaydeden Beyaz, “Buna rağmen kapitalist sistem en temel hak olan sağlık hakkını da ortadan kaldırarak kendisinin yarattığı salgın hastalıklara karşı başta dar gelirli kesimler olmak üzere toplumu tamamen savunmasız bırakmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Çorum’da yükselişe geçen Covid-19 salgınından sonra, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yetersizliği başta olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulunan Beyaz, “Covid-19 virüsüne yakalanma olasılığının fiziksel mesafeyi korumanın zor olduğu kalabalık, yoğun ortamlarda çok daha fazla arttığı da bilinmektedir. Bakanlıklar, hastaneler, adliyeler, vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, posta işlem merkezleri, iş ve işçi bulma kurumları, okullar başta olmak üzere kamu işyerlerinin büyük çoğunluğu yüzlerce hatta binlerce personelin ve hizmet almaya gelen vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mekânların başında gelmektedir” dedi.

Çorum’da alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu belirten Beyaz, kamu kuruluşlarının, öğretmen ve öğrencilerin, sanayi bölgelerinin virüse yakalanma olasılığına dikkat çekerken, “Bölgelerinde bulaş riski oldukça fazla ve buralardan virüs hızla yayılmakta.

Tedbirlerin yetersizliği covid- 19’a alınan önlemlerin uygulanamaması ve birçok etkenden dolayı virüsün yayılma hızında artış olması dikkat çekiyor. Dünyayı etkisi altına alan covid- 19 salgınında her geçen gün ölenlerin sayısı artarken, Çorum’da da son günlerde insanları korkutan ve tedirgin eden ölüm olayları yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Giderek daralan korona virüs çemberi arasında sıkışan insanlar korkutan gidişatın önüne geçilebilmesi için gereken adımların atılması gerektiğini belirten Beyaz, son günlerde çokça kişi tarafından dile getirilen ‘Eski Devlet Hastanesi’nin açılmama sorunu’nu da dile getirdi. Beyaz, “Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğunluk nedeniyle gereksinimi karşılayamadığı, hastaların ilçelere yönlendirildiği iddia edilmektedir. Çürümeye terk edilen Eski Devlet Hastanesinin bir an önce hizmete açılarak vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir” dedi. (Haber Merkezi)