OLG Hayvancılık Et Kombinası’na protokolden ziyaret

Vali Çiftçi ve beraberindeki Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı J. Albay İlhan Uzunoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, TKDK İl Müdürü Mustafa Mansur Yalvaçer ile birlikte Çorum’da özellikle kırmızı et sektöründe öncü kuruluşlardan olan Olgun Bek’in sahibi olduğu OLG Hayvancılık Et Kombinası’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi ve protokol üyeleri firma sahibi Olgun Bek ve firma yetkililerinden İskilip yolu ikinci kilometrede bulunan tesis hakkında bilgi alarak çalışmalarında başarı dileklerini iletti.



(Volkan SINAYUÇ)

