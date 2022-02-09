Öldürülen muhtar Nurettin Akay davasında tüm sanıklara beraat

Olay, 31 Mayıs 2019'da Uğurludağ ilçesinin Büyükerikli köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Nurettin Akay, teravih namazından dönüşte evinin avlusunda kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle vuruldu. Akay, başına isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi.

Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla muhtarın akrabası olan Ünal Akay ile eşi, 2 kızı ve damadı, 28 Aralık 2020'de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ünal Akay tutuklanırken, diğer aile fertleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ünal Akay hakkında Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde `kasten öldürme´ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle, diğer aile fertleri hakkında ise ‘delilleri gizleme’ suçundan dava açıldı. Akay suçlamaları kabul etmeyerek “Nurettin Akay benim canım ciğerim olurdu. Kendisini neden öldüreyim, olayla ilgili bizden alınan tüfek ve tabancanın olayla ilgisi yoktur. Benim gözlerimde sağlık problemleri var, gözümün birisi görmüyor. Gözü görmeyen birisi cinayet işleyebilir mi? Ben öldürmedim ve bir yıldır suçsuz yere yatıyorum, tahliyemi talep ediyorum” diyerek kendisini savunmuştu.

ÜNAL AKAY 2. DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti ise Ünal Akay’ın, suç işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin delillerin olmayışı ve sanığın tutuklu kaldığı 10 aylık süreyi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar vermişti.

6. DURUŞMADA BERAAT KARARI ÇIKTI

Tutuksuz yargılanan sanıklar bugün altıncı kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tarafların yakınları ve avukatları da katıldı. Sanığın Avukatı Derya Öztekin de müvekkilinin gözünde katarakt ve ayağının sakat olduğunu, bu haliyle kimseye zarar veremeyeceğini belirterek, Ünal Akay ve yakınları için son kez savunmasını yapıp beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ünal Akay, başta olmak üzere Zahide A., İpek K.,Fadime K.,Ergülü A., ve Dursune A ., hakkında delil yetersizliği nedeniyle tüm sanıkların beraatine karar verildi.

(Yusuf ÇINAR)

