“Ölçüsüz ve kuralsız, etik dışı siyaset yöntemleri iflas etti”

CHP İl Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Av. Sadık Eral, İstanbul halkının, yalnızca İmamoğlu’nu yeniden seçmekle kalmadığını, ülkesinin geleceğine sahip çıktığını ve dünyaya demokrasi dersi verdiğini söyledi.

Sadık Eral, yazılı açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

“23 Haziran seçimleri için CHP örgütlerimiz, başta il başkan ve ilçe başkanlarımız olmak üzere yönetim kurulu üyelerinden belediye meclis üyelerimize, partili kadrolarımız İstanbul’a bizzat gitmek suretiyle çalışmalara katılmış, ayrıca otobüslerle seçmenleri İstanbul’a taşımıştır. Fedakar Avukat arkadaşlarımız AKP’nin kalesi Esenler İlçesinde okullarda hukuk sorumlusu olarak demokrasi adına görev almışlardır. Gene aynı ittifakta yer aldığımız İYİ Partinin yöneticileri yoğun bir emek ve mesai harcamışlardır.

23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde halkımız sadece Sayın Ekrem İmamoğlu’nu yeniden büyükşehir belediye başkanı seçmekle kalmamış, aynı zamanda ülkemizin ve halkımızın geleceğine sahip çıkarak tarih yazmıştır.

23 Haziran seçimlerinde halkımız her türlü tehdit ve şantajlara rağmen; hak, hukuk, adalet talebindeki güçlü iradesini ortaya koymuş, halkımız içine ‘Pontus’ söylemiyle kin tohumları ekmek isteyenlere karşı sevgiyi, barışı, kardeşliği savunarak bütün dünyaya demokrasi dersi vermiştir.

23 Haziran’da halkımız T.C. devletinin bir aileye, bir zümreye ait olmadığını, çıkar çevrelerince devlet hazinesinin yağmalanmasına seyirci kalmayacağını en güçlü bir şekilde kanıtlamıştır.

23 Haziran seçimleriyle demokrasiyi kendileri için bir amaç değil, araç olarak görenlerin parti devleti kurma hayalleri suya düşmüştür.

Yandaş medyanın kendilerinden olmayanları yalan söylemlerle, uydurma senaryolarla linç etmeye kalktığı ölçüsüz ve kuralsız etik dışı siyaset yöntemleri iflas etmiştir.

23 Haziran seçimlerinde kazanan sadece Sayın Ekrem İmamoğlu değildir, onunla birlikte sevgi, barış, kardeşlik kazanmıştır. Türkiye Kazanmıştır.

Bu vesileyle bir kere daha açıklamak isteriz ki; CHP için siyaset; barış demektir, kardeşlik demektir. Yokluk, yoksulluk ve yolsuzluğun olmadığı tam bağımsız demokratik, çağdaş bir Türkiye’de bir arada yaşamak demektir.

Öncelikle bu seçimlerde oy kullanan tüm seçmenlerimiz olmak üzere, başarı için kampanyaya bağış yapan, dua eden, dilek tutan, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz.

İnanıyoruz ki, artık bütün Türkiye için her şey çok güzel olacak.”