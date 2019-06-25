Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95421
ALTIN
264.633
DOLAR
5.7907
STERLİN
7.3539
EURO
6.5797

“Ölçüsüz ve kuralsız, etik dışı siyaset yöntemleri iflas etti”

23 Haziran seçimlerinde halkın, her türlü tehdit ve şantajlara rağmen; hak, hukuk, adalet talebindeki güçlü iradesini ortaya koyduğunu belirten Sadık Eral, “Halkımız Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir aileye, bir zümreye ait olmadığını, çıkar çevrelerince devlet hazinesinin yağmalanmasına seyirci kalmayacağını en güçlü bir şekilde kanıtlamıştır” dedi.

“Ölçüsüz ve kuralsız, etik dışı siyaset yöntemleri iflas etti”

23 Haziran seçimlerinde halkın, her türlü tehdit ve şantajlara rağmen; hak, hukuk, adalet talebindeki güçlü iradesini ortaya koyduğunu belirten Sadık Eral, “Halkımız Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir aileye, bir zümreye ait olmadığını, çıkar çevrelerince devlet hazinesinin yağmalanmasına seyirci kalmayacağını en güçlü bir şekilde kanıtlamıştır” dedi.

25 Haziran 2019 Salı 23:26
“Ölçüsüz ve kuralsız, etik dışı siyaset yöntemleri iflas etti”

CHP İl Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Av. Sadık Eral, İstanbul halkının, yalnızca İmamoğlu’nu yeniden seçmekle kalmadığını, ülkesinin geleceğine sahip çıktığını ve dünyaya demokrasi dersi verdiğini söyledi.

Sadık Eral, yazılı açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

“23 Haziran seçimleri için CHP örgütlerimiz, başta il başkan ve ilçe başkanlarımız olmak üzere yönetim kurulu üyelerinden belediye meclis üyelerimize, partili kadrolarımız İstanbul’a bizzat gitmek suretiyle çalışmalara katılmış, ayrıca otobüslerle seçmenleri İstanbul’a taşımıştır. Fedakar Avukat arkadaşlarımız AKP’nin kalesi Esenler İlçesinde okullarda hukuk sorumlusu olarak demokrasi adına görev almışlardır. Gene aynı ittifakta yer aldığımız İYİ Partinin yöneticileri yoğun bir emek ve mesai harcamışlardır.

23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde halkımız sadece Sayın Ekrem İmamoğlu’nu yeniden büyükşehir belediye başkanı seçmekle kalmamış, aynı zamanda ülkemizin ve halkımızın geleceğine sahip çıkarak tarih yazmıştır.

23 Haziran seçimlerinde halkımız her türlü tehdit ve şantajlara rağmen; hak, hukuk, adalet talebindeki güçlü iradesini ortaya koymuş, halkımız içine ‘Pontus’ söylemiyle kin tohumları ekmek isteyenlere karşı sevgiyi, barışı, kardeşliği savunarak bütün dünyaya demokrasi dersi vermiştir.

23 Haziran’da halkımız T.C. devletinin bir aileye, bir zümreye ait olmadığını, çıkar çevrelerince devlet hazinesinin yağmalanmasına seyirci kalmayacağını en güçlü bir şekilde kanıtlamıştır.

23 Haziran seçimleriyle demokrasiyi kendileri için bir amaç değil, araç olarak görenlerin parti devleti kurma hayalleri suya düşmüştür.

Yandaş medyanın kendilerinden olmayanları yalan söylemlerle, uydurma senaryolarla linç etmeye kalktığı ölçüsüz ve kuralsız etik dışı siyaset yöntemleri iflas etmiştir.

23 Haziran seçimlerinde kazanan sadece Sayın Ekrem İmamoğlu değildir, onunla birlikte sevgi, barış, kardeşlik kazanmıştır. Türkiye Kazanmıştır.

Bu vesileyle bir kere daha açıklamak isteriz ki; CHP için siyaset; barış demektir, kardeşlik demektir. Yokluk, yoksulluk ve yolsuzluğun olmadığı tam bağımsız demokratik, çağdaş bir Türkiye’de bir arada yaşamak demektir.

Öncelikle bu seçimlerde oy kullanan tüm seçmenlerimiz olmak üzere, başarı için kampanyaya bağış yapan, dua eden, dilek tutan, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz.

İnanıyoruz ki, artık bütün Türkiye için her şey çok güzel olacak.”

İlgili Haberler
Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Samsun’da
Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Samsun’da
“Nohut ve mercimek üretiminde artış bekleniyor”
“Nohut ve mercimek üretiminde artış bekleniyor”
Karakaş: “Traktörlerin ağırlık demirlerini sökmeyin”
Karakaş: “Traktörlerin ağırlık demirlerini sökmeyin”
Öğretmenler kantindeki kahvaltıda biraraya geldi
Öğretmenler kantindeki kahvaltıda biraraya geldi
Tuncay öğretmene hüzünlü veda
Tuncay öğretmene hüzünlü veda
“Duygular sanat eserine dönüşüyor”
“Duygular sanat eserine dönüşüyor”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim