Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi için son fırsat

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, Şube Müdürü Süleyman Alıç ile birlikte dün Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı ziyaret ederek, 2017 yılından önceki damgasız ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi için, 28 Mayıs 2019 günü mesai saati bitimine kadar süre tanındığını hatırlattı.