Ölçü aletlerine muayene uyarısı

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 9. Maddesi kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin belli aralıklarla periyodik muayeneye tabi tutulduğu, bu kapsamda Ölçü ve Ölçü Aletleri, Tartı Aletleri, Taksimetre, Takograf Cihazları, Egzoz Gazı Analiz Cihazları, Hız İhlal Tespit Donanımları ve Isı Sayaçları kullanıcılarının aletlerin muayenelerini yaptırmaları gerektiği bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ilimiz ölçü aleti ile diğer ölçü ve tartı aleti kullanıcılarının mağdur duruma düşmemesi için en geç bugün mesai saati bitimine kadar ilgili kurum ve yetkili muayene servislerine başvuru yapılması gerektiği, posta ile yapılacak müracaatlarda, postadaki gecikmelerin dikkate alınmayacağı da bildirildi.

Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre 2021 yılı için “669 TL’den 13 bin 375 TL arasında değişen idarî para cezası uygulanacağı da hatırlatıldı.

(Haber Merkezi)