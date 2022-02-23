Ölçü aletlerine muayene uyarısı

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 9. Maddesi kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin belli aralıklarla periyodik muayeneye tabi tutulduğu, bu kapsamda Ölçü ve Ölçü Aletleri, Tartı Aletleri, Taksimetre, Takograf Cihazları, Egzoz Gazı Analiz Cihazları, Hız İhlal Tespit Donanımları ve Isı Sayaçları kullanıcılarının aletlerin muayenelerini yaptırmaları gerektiği bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ilimiz ölçü aleti ile diğer ölçü ve tartı aleti kullanıcılarının mağdur duruma düşmemesi için en geç bugün mesai saati bitimine kadar ilgili kurum ve yetkili muayene servislerine başvuru yapılması gerektiği, posta ile yapılacak müracaatlarda, postadaki gecikmelerin dikkate alınmayacağı da bildirildi.

Periyodik muayene için 28 Şubat 2022 tarihine kadar müracaat etmeyenler hakkında ilgili kanunlar uyarınca idarî para cezası uygulanacağı da hatırlatıldı.

Ayrıca kuruma yapılacak başvuruların https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr internet adresinden yapılması gerektiği dile getirildi.

(Haber Merkezi)

