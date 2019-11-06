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Olçok’tan tahliye tepkisi

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi sırasında Çorumlu eşi ünlü reklamcı Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, tahliyelere tepki gösterdi.

Olçok’tan tahliye tepkisi

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi sırasında Çorumlu eşi ünlü reklamcı Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, tahliyelere tepki gösterdi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 00:40
Olçok’tan tahliye tepkisi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada mahkeme tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın ise adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

Sosyal medya hesabındaki “Bakalım daha neler göreceğiz?” eleştirisini yanıtlayan Nihal Olçok, “Bu hızla benim hapse girişimi görürsün çünkü ibrelerin yönü değiştirildi. Belli mi olur, burası Türkiye! Dua edelim de şehitlere tazminat davası açılan ilk ülke olarak tarihe geçmeyelim. Makamınız âli olsun #15Temmuz şehitleri...” mesajını paylaştı.

“BU DÜZ MANTIK İLE BAKARSAK…”

Ayrıca, Ilıcak’ın “Cemaat eğer ona karşı komplo içindeyse Fethullah Hoca’nın söylediği uslüpla söylüyorum, eğer Cemaat böyle bir komplo içindeyse Allah onlarına yuvalarına ateş getirsin, ama onlar böyle bir komplo içinde değilken her şeyi onlara nispet ederek onlara fenalık yapmak isteyen bir sürü suçsuz insanın ayaklarını kaydıran, oralara buralara kıyım yapıyorsa bir takım insanlar sırf kendi yolsuzluklarını örtmek için, Allah onların ocaklarını söndürsün” diye konuştuğu arşivde yer alan bir videosunu paylaşan Nihal Olçok, şunları yazdı: “Bende üzülerek şunu ifade edeyim, bu düz mantık ile bakarsak devleti yıkmak ve suçlarını örtbas edenler, insanların ayağını kaydıran, kıyım yapan #15Temmuz şehit ve aileleriydi. Çünkü bizim evlerimize ateş düştü. Herkes hayata devam ediyor.”

(Haber Merkezi)

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