Olçok ailesinden Mevlid-i Şerif

Çorum’un Mecidiyekavak Köyü’nde Olçok ailesi tarafından her yıl geleneksel hale getirilen Mevlid-i Şerif programı ve yemeği önceki gün gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ / PDY Terör Örgütü’nün hain darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile birlikte şehit düşen Çorumlu ünlü reklamcı Erol Olçok ile birlikte Anne Asiye Olçok, Baba Dursun Olçok ve Agabey Erdoğan Olçok için her yıl geleneksel hale getirilen Mevlid-i Şerif programı yine büyük bir katılımla yapıldı.

Cevat Olçok’un evsahipliğinde Olçok ailesi tarafından Mecidiyekavak Köyü Camii’nde gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, eski Sağlık Bakan Yardımcısı eski Çorum Milletvekili Agah Kafkas, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl ve Merkez İlçe yöneticileri, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, protokol üyeleri, mesleki ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok, Dursun Olçok, Asiye Olçok ve Erdoğan Olçok için düzenlenen programda Mevlid-i Şerif okunarak tüm şehitler için dua edildi.

(Volkan SINAYUÇ – Gülbahar TAŞ)



