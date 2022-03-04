Ölçer’den Tahtasız’a ziyaret
Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Çorum Şubesi Yönetim Kurulu, CHP Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.
Güncel 04.03.2022, 19:25
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Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası İl Başkanı Ahmet Ölçer ve beraberindeki sendika yöneticileri Muammer Cengil, Banu Özdil Yücel, Nesrin Deniz, Aykut Aydemir ve Leyla Çayan, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan’ın da katıldığı ziyaret sırasında sendikanın çalışmaları ve faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, nazik ziyaretlerinden dolayı Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası yöneticilerine teşekkür etti.
(Ömür SOYTEMİZ)
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