Ölçer, Eğitim Gücü Sen’in kurucusu

Genel Merkez Kurucular Kurulu’nda bulunmaktan büyük onur duyduğunu belirten Ahmet Ölçer, güçlerini eğitimden ve eğitimciden alacaklarını, kıosır çekişmeler içine girmeyeceklerini, hiçbir siyasi partiye diğerinden bir adım daha fazla yakın olmayacaklarını belirterek, “Eğitim sendikacılığını evrensel düzeyine ulaştırmak, ülke sevdalıları olarak ortak paydada buluşmak amacındayız” dedi. (Haber Merkezi)

