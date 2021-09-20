Ölçer, Eğitim Gücü Sen’in kurucusu
Çorum’un tanınmış eğitimcilerinden Ahmet Ölçer, kısa adı “Eğitim Gücü Sen” olan Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası’nın 13 kurucusundan biri oldu.
Güncel 20.09.2021, 19:28
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Genel Merkez Kurucular Kurulu’nda bulunmaktan büyük onur duyduğunu belirten Ahmet Ölçer, güçlerini eğitimden ve eğitimciden alacaklarını, kıosır çekişmeler içine girmeyeceklerini, hiçbir siyasi partiye diğerinden bir adım daha fazla yakın olmayacaklarını belirterek, “Eğitim sendikacılığını evrensel düzeyine ulaştırmak, ülke sevdalıları olarak ortak paydada buluşmak amacındayız” dedi. (Haber Merkezi)
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