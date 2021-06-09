Olcay Aktaş vefat etti

Alınan bilgiye göre Çorum’da yıllardır döküm ustası olarak çalışan Olcay Aktaş geçtiğimiz günlerde bir iş kazası geçirdi. Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Aktaş, tedavisi devam ederken dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Hacımusa köyünden gelme, tornacı Kara Mehmet’in oğlu, Murat, Zafer ve Oktay Aktaş’ın kardeşi, İlayda, Sude ve Mehmet Aktaş’ın babası ve Sevgi Aktaş’ın eşi olan Olcay Aktaş’ın cenazesi bugün hastaneden alınarak öğle namazına müteakip Çiftlik Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)