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Olcan ailesinin en mutlu günü

Emekli öğretmen Abdullah Olcan’ın oğlu Erdinç Olcan, görkemli ve coşkulu bir düğün töreni ile birlikte Duygu Öztürk ile hayatını birleştirdi.

Olcan ailesinin en mutlu günü

Emekli öğretmen Abdullah Olcan’ın oğlu Erdinç Olcan, görkemli ve coşkulu bir düğün töreni ile birlikte Duygu Öztürk ile hayatını birleştirdi.

16 Ağustos 2019 Cuma 23:25
Olcan ailesinin en mutlu günü

Rabia – Abdullah Olcan çiftinin oğulları Erdinç ile Leyla – Hasan Öztürk çiftinin kızları Duygu, dünyaevine girdi. Çorum Mercek Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kubilay Olcan ile Danimarka’da bulunan Ali Olcan’ın da kardeşi olan Erdinç Olcan için Mecitözü İlçesi’nin Körücek Köyü’nde kır düğünü yapıldı.

Genç çiftin kına ve düğün merasimi İzmir-Karşıyaka’da bulunan Cumhuriyet Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Daha sonra ise Körücek Köyü’nde düğün yapıldı. Anadolu’nun gelenek ve göreneklerine uygun olarak düzenlenen düğün oldukça coşkulu geçti. Köy parkında yapılan balo ve yemekli geceye ise çok sayıda davetli katıldı. Davetliler çeşitli oyunlara eşlik ederek gelin ve damadın mutluluğuna ortak oldu.

ÇORUM HABER, Öztürk ve Olcan ailelerini kutlayarak çifte ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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