Olaylarda ölenlerin mezarları ziyaret edildi

3 Temmuz Cuma günü saat 14.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması yapacak olan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, olaylarda yaşamını yitirenlerin mezarlarını da ziyaret ediyor.

Çorum olaylarında hayatını kaybeden Süleyman Atlas, Raif Erden ve Veli Solmaz’ın mezarını ziyaret eden platform üyeleri, geçtiğimiz gün de Ahmet Doğan’ın Eşençay Köyü’ndeki mezarını ve Mustafa Tahtasız’ın Ulumezar’daki mezarını ziyaret etti. CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz’ün de katıldığı ziyaretlerde Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, 40 yıl önce yaşananları unutmadan, eşitlik, barış ve kardeşlik taleplerini dile getirdiler.

“SUÇLULAR CEZALANDIRILMADI”

“Ülkemizin, kentimizin, mahallemizin bir daha bu katliamları yaşamamasını istiyoruz. Bu amaçla yaşananları yeni nesillerin bilmesini istiyoruz” denilen açıklamada, “Emek ve demokrasiden yana olan kişi ve kurumlar olarak yaşananların insanlık suçu olduğunu, insanlık suçunda da zamanaşımının söz konusu olmadığını belirtiyor ve adaletin yerini bulması için katliamın gerçek sorumluların tespit edilerek yargılanmasını istiyoruz. 1980 yılında doğan çocuklar bugün 40 yaşındadır. Toplumun çoğunluğu bu olayları bilmemekte ya da sadece anlatılanlardan tek yanlı olarak öğrenmektedir. Bu nedenle toplumsal bilinç eksikliğimiz vardır. Bu kentte yaşayan insanların tamamının birbirine düşmanlığı ya da kininin olmayacağı açıktır. Fakat farklılıklarımızı düşmanlık gibi görmenin kimseye faydası yoktur. Barış ve kardeşliğin hâkim olması için çaba harcamalıyız. Kardeşliğimiz ve toplumsal barış için unutmayacağız, unutturmayacağız. Tüm halkımızın yapılacak olan etkinliklere katılmasını istiyoruz” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)