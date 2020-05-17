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Olayın şüphelisi yakalandı

Çorum’da, yol ortasında tartıştığı Kazım B. (17) tarafından başından tabanca ile vurulan Fatih E. (21), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından,  Zanlı olayda kullandığı  tabancayla birlikte polis ekiplerince yakalandı.

17 Mayıs 2020 Pazar 00:50
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Olayın şüphelisi yakalandı

Geçtiğimiz Çarşamba günü  Gazi Caddesi üzerinde  meydana gelen “Ateşli Silahla Kasten Adam Öldürme, Genel Güvenliğin Kasten tehlikeye sokulması ve Mala Zarar Verme”  olayının şüphelisi  Kazım  B.,  Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonucu olayda kullanmış olduğu suç aleti  9 mm ruhsatsız tabanca  ile birlikte yakalandı.  Kazım B.,   Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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