Geçtiğimiz Çarşamba günü Gazi Caddesi üzerinde meydana gelen “Ateşli Silahla Kasten Adam Öldürme, Genel Güvenliğin Kasten tehlikeye sokulması ve Mala Zarar Verme” olayının şüphelisi Kazım B., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonucu olayda kullanmış olduğu suç aleti 9 mm ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Kazım B., Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayın şüphelisi yakalandı
Çorum’da, yol ortasında tartıştığı Kazım B. (17) tarafından başından tabanca ile vurulan Fatih E. (21), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından, Zanlı olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekiplerince yakalandı.
17 Mayıs 2020 Pazar 00:50
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