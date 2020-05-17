Olayın şüphelisi yakalandı

Geçtiğimiz Çarşamba günü Gazi Caddesi üzerinde meydana gelen “Ateşli Silahla Kasten Adam Öldürme, Genel Güvenliğin Kasten tehlikeye sokulması ve Mala Zarar Verme” olayının şüphelisi Kazım B., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonucu olayda kullanmış olduğu suç aleti 9 mm ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Kazım B., Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.