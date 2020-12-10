Olası polis baskınına karşı evde pitbull beslemişler

Çöplü Mahallesi Namazgah Parkı civarında bir evde, Ateşli Silahla Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti, Silahla Tehdit olayları başta olmak üzere bir çok farklı türde olay meydana geldiği tespit edildi.

Daha sonra ekipler tarafından eve gidildiğinde şahısların zaman kazanmak için bahçeye 1 evin içine 2 olmak üzere pitbull cinsi köpeği bıraktıkları tespit edildi. Köpekler Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken arama neticesinde suça karıştığı tespit edilen 2 şüpheli ve 2 suça sürüklenen çocuk yakalandı. Çocuklar, haklarında gerekli yasal işlemler yapılarak adli mercilere sevk edildi.

İkamette yapılan aramada; 3 adet pitbull cinsi yasaklı köpek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 82 adet fişek,1 adet kama, 1 adet muşta, 2 poşet Bonzai maddesi ele geçirildiği açıklandı. (Haber Merkezi)