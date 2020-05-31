Okyanusta kaybolan genç için Bakanlık devreye girdi

Olay; Webb Tract'in kuzeyindeki San Joaquin Nehri'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre ABD’de yüzmek için okyanusa atlayan ve bir daha bulunamayan genci kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Çorum’un Kargı İlçesi esnafından mobilyacı Ahmet ve Sacide Felik'in Amerika'da üniversitede eğitim gören oğlu 27 yaşındaki Umut Felik, 4 arkadaşı ile beraber bot ile okyanusa açıldı. Bu sırada yüzmek için okyanusa atlayan Umut Felik, bir daha çıkamadı. Arkadaşları Umut’u bulmak için okyanusa atladı ancak bulunamadı. Olay Sahil Güvenliğe haber verildi. Sahil Güvenlik ve arkadaşları tarafından 8 saat boyunca arama yapılırken, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Çorumlu genç için devreye girdi. Sosyal medyadan Umut Ferit’i sevenlerin başlattığı arama çalışmaları durmasın kampanyasına Dışİşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun danışmanı aracılığıyla cevap geldi. Açıklamada Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri ile arama kurtarma çalışmaları havadan ve denizden devam ettiği belirtilerek, “İnşallah kardeşimize sağsalim ulaşır ve bu haberi sizlerle paylaşırız” denildi.

(Haber Merkezi)