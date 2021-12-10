Okuyorlar ve paylaşıyorlar

“Hitit Okuma Kulübü”, kitap tutkunu kadınların oluşturdukları, hem okuyup hem de okuduklarını paylaştıkları harika bir birlikteliğin adı.

Kulüp üyesi kadınlar, uzunca bir aradan sonra önceki gün Kadeş Barış Meydanı’nda yeniden bir araya geldiler. Bu toplantıda seçtikleri yeni kitap ise Piraye’nin “Seyir” adlı kitabı oldu.

Hepsi mesleğinde başarılı, kariyer sahibi kadınlar, okumayı asla ihmal etmiyorlar ve “kitap kurdu” tanımlamasını hak edercesine “okuma” adına topluma öncülük ediyorlar, örnek oluyorlar.



(Haber Merkezi)

