Okuyorlar ve paylaşıyorlar
Güncel 10.12.2021, 19:41
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“Hitit Okuma Kulübü”, kitap tutkunu kadınların oluşturdukları, hem okuyup hem de okuduklarını paylaştıkları harika bir birlikteliğin adı.
Kulüp üyesi kadınlar, uzunca bir aradan sonra önceki gün Kadeş Barış Meydanı’nda yeniden bir araya geldiler. Bu toplantıda seçtikleri yeni kitap ise Piraye’nin “Seyir” adlı kitabı oldu.
Hepsi mesleğinde başarılı, kariyer sahibi kadınlar, okumayı asla ihmal etmiyorlar ve “kitap kurdu” tanımlamasını hak edercesine “okuma” adına topluma öncülük ediyorlar, örnek oluyorlar.
(Haber Merkezi)
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|15
|25
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|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
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|20
|11. Sivasspor
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|15
|11
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|10
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|O
|P
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|15
|30
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|28
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|14
|27
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|14
|25
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|14
|22
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|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
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|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8