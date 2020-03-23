Okurlarımıza

Koronavirüs salgını ile birlikte, ülke olarak olağandışı günler yaşamaya başladık.

Gazeteniz ÇORUM HABER, bu zor günlerde de, etkin, yapıcı ve objektif habercilik hizmetini -toplumda paniğe yol açacak sansasyonel haberlerden olabildiğince kaçınarak- sorumluluk bilinci içinde sürdürüyor, sürdürmeye devam edecek.

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Biliyoruz ki, karşı karşıya kaldığımız bu küresel felaketten, devlet kurumlarımızın öneri ve uyarılarına riayet ederek, ulusal dayanışma ruhumuzu koruyarak “en az zararla” çıkabiliriz.

Bu ulus, nice büyük zorlukları aştı, bu zorluğun da üstesinden gelecektir, buna inanıyoruz.

Çorum’umuzun ve Türkiye’mizin aydınlık geleceğine inancımız tamdır.

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Tüm kurumlarımızın önlem almak ve özveride bulunmak zorunda kaldığı bu süreçte, ÇORUM HABER de, hizmetini sürdürebilmek için zorunluluk duyacağı önlemleri alacak, ama asla ilkelerinden ödün vermeyecek, yolundan dönmeyecektir.

Bu çerçevede, geçici bir süre için günlük standart sayfa sayımızı 16’dan 12’ye çekiyoruz.

Bilindiği gibi, kimi günler 16 sayfaya sığamıyor, sık sık 20 sayfa çıkmak zorunda kalıyorduk. Özel günlerde ise sayfa sayımız en az iki katına çıkıyordu. Hatta, şu son üç yıllık sürede üç kez 48 sayfa rekoru kırmıştık.

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Daimi’nin dediği gibi, “Ne de olsa kışın sonu bahardır”…

Ülke olarak bu zor günleri de atlatacağız ve hayat yeniden normale dönecek.

İşte bu “normale dönüş” için üstümüze düşen her görevi “sorumluca” yerine getireceğimizden okurlarımızın da kuşku duymayacaklarından eminiz.

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Toplumsal barış ve kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür.

Eskisinden daha güçlü bir ekonomik yapıya, gürül gürül akan bir sosyal-kültürel yaşama ve daima “umudu ve aydınlığı” yansıtan “ÇORUM HABER’in o alışılagelmiş coşkusuna en kısa zamanda dönmek umudu ve dileğiyle…

Saygılarımı sunuyorum.

Mehmet YOLYAPAR