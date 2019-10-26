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“Okumak akıllı kişilerin erdemidir”

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün projesi olan “Okuyan 7´ler” etkinliği Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde de başladı.

“Okumak akıllı kişilerin erdemidir”

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün projesi olan “Okuyan 7´ler” etkinliği Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde de başladı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 01:24
“Okumak akıllı kişilerin erdemidir”

Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandıralıoğlu, “Okumanın önemini çok anlatıp az okuyan bir ümmetin üyeleriyiz maalesef. Halbuki dünya ve ahiret mutluluğumuz okumaktan geçer. "Okumadığımız gün karanlıktayız" deyip Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün projesi olan "Okuyan 7´ler" etkinliğini okulumuzda bu yıl da başlattık” dedi.

“Tüm öğretmenlerimizce 7'li okuma grupları oluşturuldu, 7 kitap seçildi ve her grup ayda bir kitabı okutup değiştirecek. Müzelereler yapılacak” diyen Mandıralıoğlu, kitap okumalarının bir kısmının okulda yapılacağı da anlattı. Mandıralıoğlu, “Okumayı sevdiğimiz gün eğitimde başarının habercisi olacaktır. Okuyan, okutan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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