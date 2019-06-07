Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
93809
ALTIN
251.396
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4291
EURO
6.5701

Okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 4.68

Çorum’da okuma – yazma bilmeyenlerin nüfusa oranının yüzde 4,68 olduğu açıklandı.

Okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 4.68

Çorum’da okuma – yazma bilmeyenlerin nüfusa oranının yüzde 4,68 olduğu açıklandı.

07 Haziran 2019 Cuma 21:15
Okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 4.68

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Ulusal Eğitim İstatistikleri veri tabanından “Çorum İli Eğitim İstatistikleri 2018” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Çorum'da 2018 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı %4,68 oldu. Okuma yazma bilmeyenlerin oranının en düşük olduğu 3 il sırasıyla Antalya (%1,09), Çanakkale (%1,35) ve Denizli (%1,40) illeri olurken, en yüksek olduğu 3 il Mardin (%8,22), Şanlıurfa (%7,99) ve Siirt (%7,55) illeri oldu. Okuma yazma bilmeyenler oranının en düşük olduğu iller sıralamasında Çorum ili 54'üncü sırada yer aldı. Türkiye'de 2018 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı %3,03 oldu.

Öte yandan Çorum'da okuma – yazma bilmeyenlerin yüzde %81,4'ünü kadınların oluşturduğu belirtildi. Çorum ilinde 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin (22 487 kişi) %18,6'sı (4 bin 180 kişi) erkekler, %81,4'ünü (18 bin 307 kişi) ise kadınlar oluşturdu. Erkek nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı %1,76 iken kadın nüfusta ise %7,52 olarak gerçekleşti. 2018 yılında Türkiye'de 2 milyon 198 bin 88 kişi okuma yazma bilmezken, bunların %14,8'i (325 551 kişi) erkekler, %85,2'sini (1 872 537 kişi) ise kadınlar oluşturdu. Erkek nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı %0,9 iken kadın nüfusta ise %5,17 olarak gerçekleşti.

Çorum ve ilçeleri arasında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranının en düşük olduğu ilçeler sırasıyla Boğazkale (%2,74), Oğuzlar (%4,75) ve Merkez (%4,98) oldu. Okuma yazma bilmeyenlerin oranının en yüksek olduğu ilçeler sırasıyla Sungurlu (%15,01), İskilip (%13,67) ve Osmancık(%10) oldu. En yüksek okuma yazma bilme oranına sahip olan ilçe Boğazkale'de yüksekokul ve daha yukarı düzeyde eğitime sahip olanların oranı %2 dir. En düşük okuma yazma bilen oranına sahip Sungurlu ilçesinde yüksekokul ve daha yukarı düzeyde eğitime sahip olanların oranı % 3,76'dır.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Necip Fazıl şiirlerle anıldı
Necip Fazıl şiirlerle anıldı
Hutbe Yarışması’nda Demirkan İl Birincisi
Hutbe Yarışması’nda Demirkan İl Birincisi
Keşkek Günü yarın
Keşkek Günü yarın

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim