Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Ulusal Eğitim İstatistikleri veri tabanından “Çorum İli Eğitim İstatistikleri 2018” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Çorum'da 2018 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı %4,68 oldu. Okuma yazma bilmeyenlerin oranının en düşük olduğu 3 il sırasıyla Antalya (%1,09), Çanakkale (%1,35) ve Denizli (%1,40) illeri olurken, en yüksek olduğu 3 il Mardin (%8,22), Şanlıurfa (%7,99) ve Siirt (%7,55) illeri oldu. Okuma yazma bilmeyenler oranının en düşük olduğu iller sıralamasında Çorum ili 54'üncü sırada yer aldı. Türkiye'de 2018 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı %3,03 oldu.

Öte yandan Çorum'da okuma – yazma bilmeyenlerin yüzde %81,4'ünü kadınların oluşturduğu belirtildi. Çorum ilinde 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin (22 487 kişi) %18,6'sı (4 bin 180 kişi) erkekler, %81,4'ünü (18 bin 307 kişi) ise kadınlar oluşturdu. Erkek nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı %1,76 iken kadın nüfusta ise %7,52 olarak gerçekleşti. 2018 yılında Türkiye'de 2 milyon 198 bin 88 kişi okuma yazma bilmezken, bunların %14,8'i (325 551 kişi) erkekler, %85,2'sini (1 872 537 kişi) ise kadınlar oluşturdu. Erkek nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı %0,9 iken kadın nüfusta ise %5,17 olarak gerçekleşti.

Çorum ve ilçeleri arasında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranının en düşük olduğu ilçeler sırasıyla Boğazkale (%2,74), Oğuzlar (%4,75) ve Merkez (%4,98) oldu. Okuma yazma bilmeyenlerin oranının en yüksek olduğu ilçeler sırasıyla Sungurlu (%15,01), İskilip (%13,67) ve Osmancık(%10) oldu. En yüksek okuma yazma bilme oranına sahip olan ilçe Boğazkale'de yüksekokul ve daha yukarı düzeyde eğitime sahip olanların oranı %2 dir. En düşük okuma yazma bilen oranına sahip Sungurlu ilçesinde yüksekokul ve daha yukarı düzeyde eğitime sahip olanların oranı % 3,76'dır.

(Haber Merkezi)