Okuma Bayramı ile eğitim-öğretim yılına veda ettiler

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cihan Türkmen, Adnan Menderes İlkokulu Müdür Yardımcısı Esra Buket Ercan Tunay, 1- A Sınıfı Öğretmeni Sibel Çakır, Adnan Menderes İlkokulu öğretmenleri, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Program öğrenciler tarafından okunan “Hoşgeldiniz” şiiri ile devam ederken, daha sonra sırasıyla “Sıra Gecesi”, “Halk oyunları”, “Potpori”, “Eril Dalı”, “Modern Dans” gösterileri ile devam etti.

Programda protokol üyeleri ve sınıf öğretmeni Çakır tarafından öğrencilere belgeleri dağıtıldı.

Programda özellikle Öztürk Yüksel ve Özlem Yüksel koordinesinde yapılan halk oyunları gösterileri izleyenlerden büyük beğeni aldı. Çok sayıda oyunu başarı ile gerçekleştiren minikler izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar.



(Ömür SOYTEMİZ)

