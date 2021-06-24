Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek “Okulum Temiz ve Sıfır Atık” Belgesi” için başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan okullara makamında belgelerini dağıttı. Kodek, okul idarecileri, öğretmen ve bu süreçte emeği geçen tüm herkese gösterdikleri gayret ve hassasiyet dolayısıyla teşekkür ederek başarı diledi.

(Haber Merkezi)

