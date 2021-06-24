Okulum Temiz ve Sıfır Atık Belgesi
Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme” işbirliği protokolü kapsamında “Okulum Temiz Belgesi” almak için başvuran ve belge almaya hak kazanan okullara belgelerinin dağıtımına devam ediliyor.
Güncel 24.06.2021, 19:52
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Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek “Okulum Temiz ve Sıfır Atık” Belgesi” için başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan okullara makamında belgelerini dağıttı. Kodek, okul idarecileri, öğretmen ve bu süreçte emeği geçen tüm herkese gösterdikleri gayret ve hassasiyet dolayısıyla teşekkür ederek başarı diledi.
(Haber Merkezi)
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