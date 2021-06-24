Son Dakika

Okulum Temiz ve Sıfır Atık Belgesi 

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme” işbirliği protokolü kapsamında “Okulum Temiz Belgesi” almak için başvuran ve belge almaya hak kazanan okullara belgelerinin dağıtımına devam ediliyor.

Güncel 24.06.2021, 19:52
24
Okulum Temiz ve Sıfır Atık Belgesi 

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek “Okulum Temiz ve Sıfır Atık” Belgesi” için başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan okullara makamında belgelerini dağıttı. Kodek, okul idarecileri, öğretmen ve bu süreçte emeği geçen tüm herkese gösterdikleri gayret ve hassasiyet dolayısıyla teşekkür ederek başarı diledi.
(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
19°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@