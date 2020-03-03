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Okulların kontenjanı arttı

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, ilimizde sınavla öğrenci alan bazı okulların kontenjanlarının arttığını, bazı okullar için de değerlendirmenin sürdüğünü dile getirdi.

Okulların kontenjanı arttı

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, ilimizde sınavla öğrenci alan bazı okulların kontenjanlarının arttığını, bazı okullar için de değerlendirmenin sürdüğünü dile getirdi.

03 Mart 2020 Salı 19:47
Okulların kontenjanı arttı

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları hakkında bilgi verdi.

Geçen seneye göre bu yıl liseye yerleşecek sekizinci sınıf öğrenci sayısında önemli oranda bir artış olduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Sarı, “Öğrenciler ile ailelerinin mağdur olmaması için, müdürlüğümüz ve bakanlığımızın koordineli çalışmaları sonucunda fen lisesi başta olmak üzere sınavla öğrenci alan diğer okullarımızda kontenjan artırımı yapılmıştır. Şehrimiz için hayırlı olsun” dedi.

Sarı yaptığı açıklamada yeni kontenjanlarla ilgili şu bilgileri verdi; “15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’nde 90 olan kontenjan 120’ye; Atatürk Anadolu Lisesi’nde 150 olan kontenjan 180’e; Şehit Emin Güner MTAL’nin 30 olan kontenjanı 60’a; Buharaevler Kız MTAL’nın 30 olan kontenjanı 60’a yükseldi. Ayrıca Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Osman Arslan İmam Hatip Lisesi için kontenjan artırımı için Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuru yapılmış olup, sonuçlandığında ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.”

(Bülent USLU)

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