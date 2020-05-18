Okullardaki özel güvenlikçiler “süresiz çalışma” imkanı istiyor

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında iş yükü ve sorumlulukları artmasına rağmen toplum sağlığı için çalışan özel güvenlik görevlileri, salgın sürecinde ön cephede, büyük bir özveriyle mücadele ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle milyonlarca insanın evine kapandığı, aile bireyleriyle dahi temastan kaçındığı süreçte ülke genelinde görev yapan 320 bini aşkın özel güvenlik görevlisi, alışveriş merkezi, hastane, terminal gibi 90 binin üzerinde yerde büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışıyor.

İŞKUR’un TYP programı kapsamında okullarda görev yapan 30 bin özel güvenlik görevlisi de bu süreçte kendilerine verilen görevi başarıyla yerine getiriyor. Haziran ayında çalışma süresi dolacak olan özel güvenlik çalışanları, devlet büyüklerinde kendilerine yardımcı olmaları yönünde yardım istedi. Çorum’daki okullarda görev yapan özel güvenlikçiler, taleplerini dile getirerek, destek istedi.

Ortak bir açıklama yapan özel güvenlik görevlileri açıklamalarında şunları dile getirdi: “Sizlerinde bildiğiniz gibi okulda çalışan güvenlikler 24 ay çalışma sınırı getirilen süreli işçilerdir. Çalışma süremizin kısıtlı olması biz güvenlik görevlileri için sıkıntı oluşturmaktadır. Çalışmakta olduğumuz okullardaki nerdeyse tüm öğrencileri, öğretmen ve velileri yakından tanıyor, okula nereden bir tehlike gelir, çevrede kuruma ve öğrenciye zarar verebilecek hangi tür etkenler var çok iyi biliyoruz. Ancak Haziran ayı yaklaştıkça strese giriyor işsiz kalacağımızı düşünerek üzülüyoruz.

Değerli devletimden ricam biz okul güvenliklerine koyulan 24 ay çalışabilir şartı ‘Süresiz olarak çalışabilir’ olarak değiştirilsin. Cumhurbaşkanımızın yayınladığı kararnamede geçtiği gibi sözleşmeli personel olarak çalışmak istiyoruz. Şu an çalıştığımız şartlarda devam etmek üzere İşimizde süreklilik verilmesini, devletimize süre bitiyor korkusu olmadan hizmet vermek istiyoruz. Gerekirse yaz tatilinde yine izine çıkalım. Ama bilelim ki okullar açıldığında biz yine aynı kurumda çalışacağız. Sürekli çalışan olmak yüce devletimizden tek isteğimiz.

Bunun yanı sıra Kovid-19 virüsüyle savaştığımız şu günlerde bazı okullardaki güvenlik arkadaşlarımız geçici görevlendirmeyle sosyal vefa birimlerine, hastane gibi kurumlara gönderilmişler. Biz de üzerimize düşeni seve seve yapmaya hazırız. Bu konuda bize uygun görülen hizmeti layığı ile yerine getireceğimizden şüpheniz olmasın. Biz bize yeteriz”

(Haber Merkezi)