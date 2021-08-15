Okullarda yüzyüze eğitim Eylül ayında başlayacak

Yeni eğitim öğretim yılında okullarda yüz yüze eğitimin başlaması planlanırken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir adım geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla okullara gönderilen yazıda, öğretmenlerin aşı durumunun takip edilmesi ve listelenmesi istendi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni eğitim öğretim yılında okulların yüz yüze eğitim ile açılacağını açıkladı. Bakanlıkların okulların açılması yönündeki kararlı tutumunun ardından, bu yönde çalışmalar da başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla okullara yazı gönderilerek öğretmenlerin aşı durumu soruldu. Yazıda, görevli öğretmenlerin aşı durumunun takip edilmesi ve listelenmesini istendi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer görevi devralırken yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin başlayacağı sinyallerini vermiş, “Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur” demişti.

Önceki gün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yüz yüze eğitim için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir” demişti.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile yüz yüze eğitime hazırlık yazısı da gönderildi. Bakanlık, okullarda kurum binalarının girişlerinde, öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş kutuların hizmete sunulmasını istedi.

(İHA)

