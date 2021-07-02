Okullarda yaz tatili başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci bugünden itibaren yaz tatiline girecek.

Okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılı yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle kimi zaman yüzyüze kimi zaman TRT EBA, EBA ve canlı dersler ile uzaktan eğitim şeklinde yürütüldü. Eğitim-öğretim yılı sonu nedeniyle tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılmıştı. Talep eden öğrencilere ise bugünden itibaren basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması okul müdürlüklerince verilebilecek.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları bugün tamamlanacak. Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan “Telafide Ben de Varım” programı 5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Okul öncesi eğitime gidemeyenler için yaz okulları açılacak. Ayrıca 2. sınıfa geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işbirliğiyle öğrencilerin; fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile desteklemek amacıyla hazırlanan “Telafide Ben de Varım” programı uyarınca ilimizde yürütülecek çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı ve bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek başkanlığında çeşitli okullarda grup grup yapılan toplantılarda “Telafide Ben de Varım” programına ilişkin bilgi veren Kodek, “5 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde tüm okullarımızda öğrencilerimiz için isteyene çeşitli birçok alanda fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Telafi programına katılan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sosyal-duygusal, fiziksel ve akademik gelişim alanlarında katkı sağlamayı istiyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

