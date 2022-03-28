Okullarda şiddete ortak tepki

Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Anadolu Eğitim Sendikası üyeleri, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak okullarda yaşanan şiddet olaylarına karşı eylem yaptı.

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Eğitim-İş Şube Başkanı Selim Bozkurt ve Anadolu Eğitim Sendikası İl Başkanı Nihat Örs ile Eğitim-İş Genel Merkez Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer, Eğitim-İş Genel Mali Sekreteri Hüseyin Selçuk ile eğitim sendikalarının yönetici ve üyelerinin de hazır bulunduğu eylemde okullarda yaşanan şiddet olaylarının önüne geçilerek gerekli önlemlerin alınması istendi.

Aydın, Beyaz, Bozkurt ve Örs sloganlar eşliğinde düzenlenen eylemde birer konuşma yaptılar. Çorum’da geçtiğimiz günlerden Bahçelievler Anadolu Lisesi’nde yaşanan ve bir öğrencinin okula silah getirdiği olayın kınandığı eylemde “Okullarda yaşanan şiddet olaylarının önüne geçebilmek için, ilgili tüm kesimleri sorumlu davranmaya çağırıyoruz. Sendikalar, eğitim örgütleri, öğrenci ve velilerle birlikte herkes, okullarda şiddeti azaltmak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Şiddetin hiçbir biçiminin toplumda ve okullarda kabul görmediğinin vurgulanması önemlidir. Eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin arkalarında toplumun ve eğitim örgütlerinin desteğini hissetmeye ihtiyaçları vardır. Her okulun şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri, ne yapılacağını ve nasıl önleneceğini gösteren bir eylem planı olması gerekliliğine inanıyoruz” denildi.

Öğretmene şiddetin artık sıradanlaştığı, okullarda şiddet sorununu çözmenin günü birlik müdahalelerle değil, uzun vadeli eğitim politikalarıyla mümkün olduğu da vurgulanan eylemde son dönemde ülke genelinde okullarda eğitimcilere yönelik yaşanan olaylara da dikkat çekildi.

(Volkan SINAYUÇ)