“Okullarda psikolojik destek hizmetini danışmanlar verir”

Türk PDR Derneği Çorum İl Başkanı Ahmet Ölçer, ‘psikolojik danışmanlık’ unvanının haksız ve yetkisiz kullanılmasına dikkat çekerek, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında halen 24.000 PDR öğrencimiz, 10.000’in üzerinde atama bekleyen mezunumuz ve özel okullarda çalışmakta olan 5000 çalışanımız vardır.

Son günlerde ilimizde değil ama Türkiye’nin farklı illerinde, MEB Yasal mevzuatı dışında personel unvanı kullanan özel okul ve eğitim kurumlarına rastlanmıştır.

En son yayınlanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre, en az lisans düzeyinde PDR mezunu olmayanlar ‘Psikolojik Danışman’ unvanını kullanamamaktadır.

Yönetmelikte yapılan bu değişiklikten sonra Türkiye’nin farklı şehirlerinde bazı kişilerin, unvan sahteciliği yaparak okul psikoloğu gibi yasadışı unvan kullandıklarına rastlanılmıştır.

Oysa ki ‘Okul Psikoloğu’ diye bir unvan yoktur. Okullarda, yetkili olarak psikolojik destek hizmetlerini verenler ‘Psikolojik Danışmanlardır’!

MEB, ‘Temel Eğitim Kanunu, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde’ bulunmayan unvanları, yasadışı olarak okul rehberlik hizmetlerinde kullanan, özel okullar ve personeli hakkında Kamu Rekabet Kurumuna, MEB’e ve hukuki bildirim için derneğimizin avukatlarına bilgi verilmiştir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ilimizde şu ana kadar unvan sahteciliği ile ilgili bir duruma rastlanmamıştır. Bundan sonraki süreçte de rastlanmaması temennimizdir. Daha önce yaptığımız açıklamalarda belirttiğimiz üzere İlimizde PDR alanında personel istihdamı sorunu yaşayan özel okul ve kurum varsa biz bu kurumlara PDR personeli temin konusunda her türlü desteğe hazırız. Yeter ki yasadışı sahte unvanlarla, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri alanına girmeye çalışanlara karşı dikkatli ve bilinçli olunsun.



Tüm uyarılara rağmen unvan sahteciliği ve yasadışı unvan kullanımına ilişkin bir durumla karşılaşılması halinde, Türk PDR Derneği olarak unvan sahteciliği yapan kişi ve bağlı olduğu kurumla ilgili hukuki süreç başlatacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız.” (Haber Merkezi)