Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 22°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101947
ALTIN
276.042
DOLAR
5.7276
STERLİN
7.1022
EURO
6.3060

Okullarda öğrenci sağlığının korunması görüşüldü

Çorum Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, okullarda öğrenci sağlığının korunması için alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere toplandı.

Okullarda öğrenci sağlığının korunması görüşüldü

Çorum Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, okullarda öğrenci sağlığının korunması için alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere toplandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:49
Okullarda öğrenci sağlığının korunması görüşüldü

Çorum Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, öğrenci sağlığının korunması için okullardaki kantin, kafeterya ve yemekhane gibi gıda muhafaza edilen tüm yerlerin eğitimli personel tarafından hijyen şartlarına uygunluğunun sağlanması gerektiğini bildirdi.

Tuvalet ve lavaboların da sürekli temizlenmesi gerektiğini belirten Sobacı, “Tuvalet ve lavabolar periyodik olarak temizlenmeli, sıvı sabun ve kağıt mendil bulundurulmalıdır. Okul çevrelerinde açıkta gıda satan seyyar satıcılar belediye ekiplerince engellenmeli, sabit yerler ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince denetlenmelidir. Ayrıca okul çevreleri, çöp ve su birikintisi olmayacak şekilde düzenlenmelidir. Okullardaki su depoları da periyodik olarak temizlenmeli ve denetlenmelidir. Kurulumuzun kararları ilgili kurumlarca uygulanacaktır” ifadelerini kullandı. (AA)

İlgili Haberler
Avrupa'ya düzensiz göçleri Türkiye önlüyor
Avrupa'ya düzensiz göçleri Türkiye önlüyor
Hız denetimlerinde iki günde 22 bin ihlal tespit edildi
Hız denetimlerinde iki günde 22 bin ihlal tespit edildi
Yargıtay ve Danıştaya yeni üye seçimi yapıldı
Yargıtay ve Danıştaya yeni üye seçimi yapıldı
Motorine zam!
Motorine zam!
Tarım-ÜFE Ağustos'ta arttı
Tarım-ÜFE Ağustos'ta arttı
8 ayda yollarda 271 bin trafik kazası yaşandı, bin 644 kişi öldü
8 ayda yollarda 271 bin trafik kazası yaşandı, bin 644 kişi öldü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim