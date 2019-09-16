Okullarda öğrenci sağlığının korunması görüşüldü

Çorum Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, öğrenci sağlığının korunması için okullardaki kantin, kafeterya ve yemekhane gibi gıda muhafaza edilen tüm yerlerin eğitimli personel tarafından hijyen şartlarına uygunluğunun sağlanması gerektiğini bildirdi.

Tuvalet ve lavaboların da sürekli temizlenmesi gerektiğini belirten Sobacı, “Tuvalet ve lavabolar periyodik olarak temizlenmeli, sıvı sabun ve kağıt mendil bulundurulmalıdır. Okul çevrelerinde açıkta gıda satan seyyar satıcılar belediye ekiplerince engellenmeli, sabit yerler ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince denetlenmelidir. Ayrıca okul çevreleri, çöp ve su birikintisi olmayacak şekilde düzenlenmelidir. Okullardaki su depoları da periyodik olarak temizlenmeli ve denetlenmelidir. Kurulumuzun kararları ilgili kurumlarca uygulanacaktır” ifadelerini kullandı. (AA)