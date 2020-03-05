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Okullarda koronavirüs uyarısı !

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor. Öğrenciler dağıtılan form ile aile hekimliğinden son sağlık durumuyla ilgili bilgi istendi.

Okullarda koronavirüs uyarısı !

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor. Öğrenciler dağıtılan form ile aile hekimliğinden son sağlık durumuyla ilgili bilgi istendi.

05 Mart 2020 Perşembe 23:05
Okullarda koronavirüs uyarısı !

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan 3 bin 200 insanın ölmesine neden olan korona virüsü nedeniyle Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Son olarak İran'da ortaya çıkan ve burada da birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsten dolayı 81 il ve ilçelerindeki okullara Sağlık Bakanlığı uyarıcı ve bilgilendirici afiş ve broşürler gönderdi.

Öğretmenler de bu broşürleri öğrencilere dağıtarak virüse karşı korunmak için neler yapılması gerektiğini anlattı. Afişler ise okulların giriş çıkışlarına asılarak hem veliler hem de öğrenciler uyarıldı.

'Yeni korona virüsü enfeksiyon riskini azaltın' başlıklı uyarıda şunlar yer aldı: “Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkayın. Su veya sabun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antisemptimtleri kullanın. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzınızı tek kullanımlık mendil ya da kağıt ile örtün. Kağıt veya mendilin bulunmadığı ortamlarda ise dirsek içini kullanın. Mendili derhal çöp kutusuna atın ve elinizi hemen sabunla yıkayın. Soğuk algınlığı veya grip semptomları olan kişiler ile yakın temastan kaçının. Yeni koronavirüs enfeksiyonu grip ile karıştırılmamalıdır. Gripte kullanılan koronavirüsü tedavisinde etkili değildir”

Ayrıca öğrencilerin son sağlık durumunun öğrenilmesi için yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bir form öğrencilere dağıtılarak aile hekimine sağlık kontrolünden geçirilip formun doldurulması istendi. Bu sayede herhangi bir virüs vakası olursa önceden tedbirin alınması hedefleniyor. Veliler ise bu tedbirin alınmasının yerinde ve doğru bir adım olduğu sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ülkemizde koronavirüs şüphesiyle numune alınan vaka sayısının bin 363 olduğunu belirterek bu vakalardan hiçbirinde virüse rastlanmadığını, devreye alınan etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığın ülkeden uzak tutulduğunun vurguladı.

(İHA)

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