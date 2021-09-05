“Okullarda gereken tüm önlemler alındı”

Yapılan toplantıda yeni eğitim öğretim yılının hazırlık çalışmaları, okulların bakım-onarım çalışmalarının son durumlarını değerlendirmek ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa yayınladığı “Kovid-19 Salgın Döneminde Alınması Gereken Önlemler Rehberi” ile ilgili konular ele alındı.



2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan faaliyetler ile yerel ve ulusal projeler konusunda okul müdürlerinden bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Kodek, “İlimizin eğitim alanında daha çok başarı elde etmesi için birlikte tüm gayretimizle çalışacağız” diye konuştu.

Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen “Kovid-19 Salgınında Alınması Gereken Önlemler Rehberi”nde önerilenler ve okullarda yapılması gerekenler tek tek ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Bakanlığın gönderdiği ödenekler ile okullara maske, el dezenfektanı ile ortam temizleyicilerinin temininin yapıldığını, tüm okullara ulaştırıldığı da belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)

