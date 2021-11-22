Okullarda ders başı

Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da ara tatile giren öğrenciler bugün ders başı yapacak.

Çorum’da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 90 bin öğrenci 15-19 Kasım tarihleri arasında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatiline çıkmıştı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılına 6 Eylül 2021’de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayan öğrenciler 15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilin ardından bugün yeniden ders başı yapacak. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verildi.

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi de 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler yılın ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022’de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. (Volkan SINAYUÇ)

