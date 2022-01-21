Okullara Z kütüphane yapılacak

Çorum Belediyesi Z-Kütüphane Ve Tematik Köşe yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale etti.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 2 firma katıldı. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’ndaki ihale ile merkez Şehit Osman Arslan Kız İmam Hatip Lisesi, Adnan Menderes İlkokulu, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu ve Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu’na Z-Kütüphane Ve Tematik Köşe yapılacağı açıklandı.

Buna göre yaklaşık maliyeti 688 bin 334 TL olan ihalede Emre Akyol 613 bin 890 TL teklif verirken, Ahmet Tuna ise 887 bin TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların teklif ve belgelerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

