“Okullara yeterli ödenek gönderilmiyor”

Anadolu Eğitim Sendikası Çorum İl Temsilcisi Yüksel Say, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ders zilinin 9 Eylül Pazartesi günü çaldığını ifade etti. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve bir milyonluk eğitim çalışanının geçmişten beri birikerek gelen sorularla yeni eğitim-öğretimin başladığını ifade eden Say, “Umut ediyoruz ki bu eğitim-öğretim yılı birikmiş sorunların çözüm yılı olsun” dedi.

Şanslı semtlerin örnek okulları dışında kalan tüm eğitim kurumlarının bütçe-ödenek ve bağış olanaklarından yoksun olduğundan yeni eğitim-öğretim yılına sorunlarla girdiğini anlatan Say, okulların büyük çoğunluğunda yardımcı hizmetli sorunu bulunduğunu, kadrolu çalışanı bulunmayan okulların İŞKUR’un yardımcı hizmetli göndermesini beklediğini anlattı. Zorunlu ve parasız olması gereken eğitimin veli bağışına, öğretmen fedakârlığına, idareci becerisine bırakıldığının anlaşıldığını söyleyen Yüksel Say, Her sene başında bağış alan okullara soruşturma açılacak denirken aynı zamanda da okulların ihtiyaçlarını gidermesi beklenmediğini ve yeterli ödenek gönderilmediğini söyledi. MEB’in devlet okullarına öğrenci sayısına göre ödenek göndermesi, idare ve öğretmenleri veliden bağış isteme durumundan kurtarması gerektiğini anlatan Yüksel Say, ödenek sorunlarının dışında atama bekleyen öğretmen sayısının da her geçen gün arttığını anlattı.

MEB’in uzun süredir YÖK ile birlikte iyi bir işbirliği yapamadığını dile getiren Say, ihtiyaçtan çok fazla öğretmenlik bölümü açıldığını ve mezun verdiğini ifade etti.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN YERİNE ATAMA YAPILMALI

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 80 binin üzerinde ücretli öğretmen görev yaptığını söyleyen Say, “MEB ek ders ücreti karşılığında görev yapanları yeni atamalara tercih etmiştir. Ağustos ayında ataması yapılan 20 bin öğretmen açığı kapatmayacaktır. MEB 2019-2020 eğitim-öğretim yılına ataması yapılan 20 bin öğretmenin 4-5 katı kadar ücretli öğretmenle başlayacaktır. Bu tablonun değişmesi için MEB öğretmen ihtiyacı kadar atama planlaması yapmalı ve öğrencilerimizi öğretmenleri ile buluşturmalıdır” dedi.

MÜLAKAT DEĞİL LİYAKAT ESAS ALINMALI

MEB’in öğretmen alımlarında, görevde yükselmelerde ve çeşitli görevlerde mülakatı esas aldığını ifade eden Say, mülakatın birçok kişinin hakkının yenmesine neden olduğunu söyledi. Say, Sözleşmeli öğretmenliğin son bulması, atama ve yer değiştirme politikasının değişmesi gerektiğini, memur ve yardımcı hizmetler sınıfına hazırlık ödeneği olmadığını da ifade ederek, yeni eğitim-öğretim yılının sorunların giderildiği bir yıl temennisinde bulunduklarını anlattı. (Haber Merkezi)