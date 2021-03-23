Okullara ara verilmesi yetkisi Milli Eğitim’de

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vaka artışı gözlenen eğitim kurumlarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü kararıyla yüz yüze eğitime ara verilebilecek. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, kentte 7-13 Mart'ta her 100 bin kişide 73,19 olan vaka sayısı, 20 Mart'ta açıklanan tabloda 138,65'e yükseldi.

Vaka sayılarındaki artışı engellemek amacıyla denetimlerin sıklaştırıldığı kentte, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde de yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinin başladığı 2 Mart'ta kentteki tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlandığı hatırlatıldı. Kontrollü normalleşmeyle yerinde kararların da uygulandığı belirtilen açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin gerekli görülen okullarda yüz yüze eğitime ara verme yetkisini İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verdiği aktarıldı.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden yapılan toplantı kararlarıyla ilgili açıklamada; “Vaka sayılarında hızlı artış olduğu gözlenen okullarda salgının yayılımının azaltılması, öğrenci, öğretmen ve buna bağlı olarak halk sağlığının korunması amacıyla yüz yüze eğitime ara verilmesi, uzaktan eğitime geçilmesi konusunda gerekli kararları almak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yetki, bu kapsamdaki uygulamalar hakkında İl Sağlık Müdürlüğüne de bilgi verilmesine ayrıca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesine, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine ve alınan kararların uygulanmasının; İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli denetim ekipleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.

(AA)

