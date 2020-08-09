“Okullar ticarethane değil eğitim yuvası”

Özel okul sahibi ve aynı zamanda Özel Okullar Derneği Başkanı olan Nurullah Dal’ın, öğretmenleri yan gelip yatan, beleşten maaş alan ve bu durumdan da zevk alan bir meslek grubu olarak nitelendirdiğini kaydeden Geylan, yapılan açıklamanın hastalıklı zihinlerden hiçbir farkının bulunmadığını kaydetti.

Bir özel okul sahibi olarak öğretmenlere bu şekilde yaklaşan kimsenin okulu bir eğitim yuvası olarak değil bir ticarethane, öğretmenleri de irfan ordusu olarak değil dükkanındaki tezgahtar olarak görebileceğini belirten Geylan, Türk Eğitim Sen olarak baştan beri uzaktan eğitim gayretlerini takdir ederken diğer yandan hiçbir tedbirin yüz yüze eğitimin karşılığı olamayacağını ifade ettiklerini; MEB’in okulların açılması konusunda aldığı tedbirleri önerilerle takip ettiklerini ve en önemlisi de Bilim Kurulu’nun tavsiye ve telkinleri doğrultusunda hareket edilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Geylan, “Hiç şüphesiz eğitim milletimizin geleceğidir. Ama esas olan çocuklarımızın ve toplumun sağlığıdır. MEB ve Hükümet, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun ikaz ve yönlendirmelerine göre hareket etmelidir. Okullarımız açılacaksa, Bilim Kurulu’nun belirlediği sağlık tedbirlerini en üst düzeyde alarak ve çocuklarımızın sıhhatini koruyarak açılmalıdır.

Hiç kimse popülist hareket edemez, çocuklarımızın sağlığını risk altına alamaz ve birilerinin eğitim dışı kaygılarını tatmin etme hevesine kapılamaz.

Türk Eğitim Sen olarak, Devletimizin en doğru kararı alacağına inanıyoruz” dedi.(Haber Merkezi)