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Okullar 16 Mart’ta bir hafta tatil edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; ilk orta ve liselerin 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 1 hafta tatil ilan edileceğini, üniversitelerin ise aynı tarihten itibaren 3 hafta tatil olacağını açıkladı.

Okullar 16 Mart’ta bir hafta tatil edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; ilk orta ve liselerin 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 1 hafta tatil ilan edileceğini, üniversitelerin ise aynı tarihten itibaren 3 hafta tatil olacağını açıkladı.

12 Mart 2020 Perşembe 19:15
Okullar 16 Mart’ta bir hafta tatil edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen koronavirüs zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ilk, orta ve liselerde 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil ilan edileceğini vurguladı. Kalın, “Daha sonra 23 Mart itibarıyla da uzaktan eğitimle öğrencilerimizin eğitimine devam etmeleri sağlanacak. Üniversitelerimizle ilgili yine 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta tatil edilecektir” ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın, ayrıca spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını, vatandaşların zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmamasını, kamu görevlilerinin yurtdışı çıkışının ise izne bağlı olacağını dile getirdi.

Kalın ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı programlarının bir süre ertelendiğini de duyurdu.

(AA)

Son Güncelleme: 12.03.2020 22:33
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