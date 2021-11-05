Okullar 15 Kasım’da “ara tatil”e girecek

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinden en büyük darbeyi alanlar öğrenciler ve öğretmenler oldu. Uzun bir süredir sıralardan uzak kalan öğrenciler, bu sene okullarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Geçen sürenin ardından tatil dönemi de geldi çattı. Milli Eğitim Bakanlığı, veliler ve öğrenciler tarafından merakla beklenen takvimi paylaştı.

Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre öğrenciler ilk olarak 15 Kasım'da başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek ara tatile girecek. 19 Kasım'da yeniden okullarına dönecek olan öğrenciler 21 Ocak'a kadar ders görecek. 21 Ocak Cuma günü ise 15 günlük dönem tatili başlayacak. İkinci dönem 4 Şubat 2022'de başlayacak.

(Haber Merkezi)