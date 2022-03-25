Okula tabanca ve tüfekle giren öğrenci gözaltında

İddialara göre olay, saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana geldi. Beden Eğitimi dersinde H.A., O.C.B. ve B.U. isimli öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Öğretmen D.K. tarafından ayrılan kavganın ardından iddiaya göre H.A.,kurusıkı tabanca ve tüfekle okula geldi. Elinde silah koridorda bulunan öğrenciyi gören öğretmenler müdahale edip öğrenciyi etkisiz hale getirerek okula gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Okul çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, H.A. ise ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan bazı öğrenciler izin alıp okuldan ayrılırken, Herhangi bir yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.