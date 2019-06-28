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Okula başlama yaşı 69 aya çıktı

İlkokula başlama yaşını belirleyen Kanun teklifi kabul edildi.

Okula başlama yaşı 69 aya çıktı

İlkokula başlama yaşını belirleyen Kanun teklifi kabul edildi.

28 Haziran 2019 Cuma 01:43
Okula başlama yaşı 69 aya çıktı

Bazı Kanun ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 

İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 69 ayı dolduran çocukların kaydı yapılacak.
Mesleki eğitim merkezi programına çıraklık öğrenci olarak kayıt olabilmek için, en az ortaokul veya imam hatip ortaokul mezunu olma ve bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olma şartı aranacak. 

Sözleşmeli öğretmen ve Diyanet İşleri görevlilerinin görev süreleri değiştiriliyor.  

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