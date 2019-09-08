Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98987
ALTIN
277.520
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0185
EURO
6.3121

Okul zili çalıyor

İlk ve orta dereceli okullarda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı, bugün başlıyor. 

Okul zili çalıyor

İlk ve orta dereceli okullarda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı, bugün başlıyor. 

08 Eylül 2019 Pazar 23:09
Okul zili çalıyor

İlk ve orta dereceli okullarda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı, bugün başlıyor. Türkiye geneli ile birlikte Çorum’da yaz tatilinin ardından öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılına “merhaba” diyor.

Çorum’da bulunan 497 kurumda 4 bin 874 derslikte 6 bin 938 öğretmen ile 93 bin 446 öğrenci eğitim-öğretime başlıyor.

Yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama programı bugün saat 10.00’da Atatürk Anıtı’ndaki törenle birlikte başlıyor. Buradaki törenin ardından Ziya Gökalp İlkokulu’nda bir etkinlik gerçekleştirilecek. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Ünlü oyuncunun babası, kalp krizi geçirdi
Ünlü oyuncunun babası, kalp krizi geçirdi
Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri
Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri
Apartmanda çıkan yangın korkuttu
Apartmanda çıkan yangın korkuttu
Hasan Öztürk son yolculuğuna uğurlandı
Hasan Öztürk son yolculuğuna uğurlandı
CHP 96. kuruluş yıldönümünü kutluyor
CHP 96. kuruluş yıldönümünü kutluyor
“Güvenli üniversite” toplantısı yapıldı
“Güvenli üniversite” toplantısı yapıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim