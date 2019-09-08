Okul zili çalıyor

İlk ve orta dereceli okullarda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı, bugün başlıyor. Türkiye geneli ile birlikte Çorum’da yaz tatilinin ardından öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılına “merhaba” diyor.

Çorum’da bulunan 497 kurumda 4 bin 874 derslikte 6 bin 938 öğretmen ile 93 bin 446 öğrenci eğitim-öğretime başlıyor.

Yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama programı bugün saat 10.00’da Atatürk Anıtı’ndaki törenle birlikte başlıyor. Buradaki törenin ardından Ziya Gökalp İlkokulu’nda bir etkinlik gerçekleştirilecek. (Haber Merkezi)