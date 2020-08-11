Okul yöneticilerine resmi yazışma eğitimi verildi

Resmi yazışma ve Protokol Kuralları Eğitiminin 3 grup halinde gerçekleşeceğini belirten Sarı, resmi yazışmalarda uygulanacak olan kural ve esaslar, protokol kurallarının uygulandığı kamusal yerler sistemi, protokol ve kişiler arası iletişim, çözüm yolları ile resmi yazışma kuralları" konularında bilgiler verildiğini anlattı.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, verilen eğitimin önemine dikkat çekerek milli eğitime bağlı okul ve kurumlar bünyesinde görev yapan yöneticilerin protokol ve resmi yazışma kurallarını en güncel haliyle öğrenip uygulamaya geçirmesiyle okul ve kurumlardaki işlerin zamanında, sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için eğitimde anlatılan konuların önemli ve gerekli olduğunu, bu konuların her kademedeki personel tarafından bilinmesinin ve uygulamada da bu hususlara dikkat edilmesinin kamudaki işleri kolaylaştıracağını, yaşanması muhtemel aksaklıkları ve sorunları azaltacağını" belirterek, bu eğitim programının düzenlenmesinde katkısı bulunanlara ve katılanlara teşekkür etti. (Haber Merkezi)