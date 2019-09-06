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Okul ve kurum müdürleri ile değerlendirme toplantısı

Sungurlu’da 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Müdürler Kurulu Toplantısı, tüm okul ve kurum müdürlerinin katılımlarıyla yapıldı.

Okul ve kurum müdürleri ile değerlendirme toplantısı

Sungurlu’da 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Müdürler Kurulu Toplantısı, tüm okul ve kurum müdürlerinin katılımlarıyla yapıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 22:44
Okul ve kurum müdürleri ile değerlendirme toplantısı

Sungurlu’da 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Müdürler Kurulu Toplantısı, tüm okul ve kurum müdürlerinin katılımlarıyla yapıldı.

Müdürler toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kadir Şahinoğlu, Şube Müdürleri Neşe Akalın ve Yalçın Akkaya ile okul ve kurum müdürleri katıldı.

Şahinoğlu açılış konuşmasında, 2019-2020 eğitim öğretim yılına ilçede okul ve kurumların hazır olduğunu belirtti. Toplantının devamında okul ve kurum binaların fiziki hazırlıkları, LGS, YKS yerleştirmelerinin değerlendirilmesi, İOKBS sonuçları değerlendirilmesi ve okul ve öğrenci güvenliği ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü.

İlçedeki bütün okulların yürüttüğü çalışmalar, öğrenci notları, deneme sınavı sonuçları, devamsızlık durumları ile ilgili yapılan istatistik çalışmaları paylaşılarak okullarımızın durumlarını görmeleri sağlanarak 2019-2020 eğitim öğretim yılı için hedefler koymaları istendi.

Toplantıda okul müdürleri okullarında 2018-2019 eğitim öğretim yılı ile ilgili yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdiler. Şube Müdürleri Neşe Akalın ve Yalçın Akkaya, birimleriyle ilgili sunumlar gerçekleştirdiler. Toplantı huzurlu ve başarılı bir dönem geçirilmesi dilekleriyle sona erdi. (Haber Merkezi)

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