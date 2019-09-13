Okul önlerinde sıkı polis denetimi

Çorum'da polis ekiplerince okulların önünde ve çevresinde denetim yapıldı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasıyla denetimleri sıklaştırıldı.

Motorize ekipler, kent merkezindeki çeşitli okullar, parklar, sokak aralarında ve metruk binalarda uyuşturucu satışını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı denetim yaptı.

Hassas burunlu narkotik köpeği “Zeus” eşliğinde üst araması ve kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı. Öğrenciler ve vatandaşlar, uygulamalardan memnun olduklarını belirterek, ekiplere teşekkür etti. Denetimlerde 33 personel ve 10 ekibin görev aldığı belirtildi. (AA)