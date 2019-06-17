“Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılmalı”

Dede Korkut Anaokulu’nun şenliğine, İlçe Kaymakamı İlyas Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Doğru, diğer daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

Okul Müdürü Nejla Bayburtlu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, ''Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız, onlar geleceğimiz, yarınlarımızın güvenceleridir” dedi.

Nejla Bayburtlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onlar, minik bedenlerinde yaşattıkları kocaman kalpleri ile biz büyüklerin göremediklerini görüp, hissedemediklerimizi tüm saf ve temiz duygularıyla ortaya koyabilmektedirler. Her şey gençlerimiz, çocuklarımız içindir. Onların yeteneklerini bu yaşta göstermelerine imkan verilmesi çok önemlidir.

Bizler de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, güçlendirilmesi yolunda toplumun dikkatini çekmek için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız.''

(Haber Merkezi)